Новый дешевый Hyundai поможет сэкономить на бензине. Фото

Новый дешевый электрический кроссовер Hyundai Casper Electric готовятся запустить в производство перед выходом на европейский рынок. Эта доступная модель позволит сэкономить на бензине, ведь на АЗС заезжать вообще не придется.

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Дебют нового Hyundai Casper EV ожидается позже в 2024 году. Новинка должна отправиться в продажу в Европе в конце 2024 года. Возможно, доедет и до Украины. Свежие фото опубликовали на Carscoops.

Бюджетный электромобиль Hyundai построили на базе стандартной модели Casper с ДВС. Даже сквозь кожухи на кузове, которые призваны скрыть дизайн автомобиля до премьеры, мы видим отчетливое сходство между машинами.

Длина кузова электрического Casper 2024 года составит около 4 м. Главный соперник – бюджетный электрокар Dacia Spring.

Запас хода базовой модели со стандартной батареей составит 300 км. За доплату предложат увеличенный батарейный блок на 400 км. Стартовая цена Hyundai Casper Electric – в пределах 22 000 евро.

OBOZ.UA ранее показывал новый бюджетный кроссовер Hyundai, который получит мощный мотор.