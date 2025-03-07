Новый бюджетный кроссовер Volkswagen показали во всей красе. Фото

Долгожданная бюджетная модель Volkswagen Tera станет самым дешевым кроссовером немецкого бренда. Новый автомобиль показали во всей красе на качественных фото после официальной премьеры.

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Новый VW Tera построили на базе бюджетной модели Skoda. О технической составляющей было известно заранее, но только теперь производитель раскрыл подробности дизайна. Об автомобиле рассказывает Carscoops.

Бюджетный кроссовер Skoda Kylaq 2025 года ранее рассекретили официально. На очереди – родственная модель Volkswagen Tera. Недорогой автомобиль с полностью новым дизайном в фирменном стиле немецкого бренда будет ориентироваться на базовый сегмент рынка благодаря привлекательной цене и компактным размерам.

Длина новинки – примерно 4 м, кроссовер действительно компактный. В основе использована платформа MQB-A0 IN. Привод у кроссовера только передний, а под капотом установили бензиновый двигатель объемом 1 л мощностью 116 л.с. Прогнозируемая цена VW Tera – около 15 000 долларов.

Напомним, как уже сообщал OBOZ.UA, VW рассекретил свой новый бюджетный автомобиль для другого сегмента.