Новый бюджетный кроссовер вместо Рено Дастер: что о нем известно

Renault скоро представит новый бюджетный кроссовер. Автомобиль станет своеобразной альтернативой Рено Дастер, получит похожие размеры и формат. Однако будет отличаться дизайном и совершенно другой силовой установкой.

Как напоминает OBOZ.UA, новый Renault 4 – долгожданный бюджетный электромобиль от французской компании. Дизайн модели отсылает к знаменитому классическому хэтчбеку Renault 4L 60-х годов ХХ столетия.

Спереди – лаконичная глянцевая панель черного цвета и аккуратные фары. Также, вероятно, дешевый электромобиль получит неокрашенные пластиковые детали на бамперах, которые подчеркнут его внедорожный характер. Но это будет все же компактный городской кроссовер с длиной кузова 4,2 м.

Точных характеристик пока нет. Но компания ранее намекала на запас хода около 400 км. Также в линейке планируется фургон в роли легкого коммерческого автомобиля.

Купить Renault 4 EV можно будет по цене около 25-30 тысяч евро. Но, скорее всего, первыми в продажу отправятся экземпляры более высоких комплектаций по цене около 35 000 евро.

Напомним, OBOZ.UA уже рассказывал про долгожданный дешевый внедорожник Toyota с интересным дизайном.