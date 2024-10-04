Новый бюджетный кроссовер Skoda получил необычное оснащение. Фото

Долгожданный бюджетный кроссовер Skoda Elroq 2025 модельного года рассекретили официально. Электрическая модель придет на смену Skoda Karoq. Оказалось, что автомобиль получил необычное оснащение.

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Об этом рассказывает Motor1. Там обратили внимание на новый скребок Skoda. Пускай скребок для льда является известным и неновым аксессуаром в оснащении моделей Skoda, кроссовер получил модернизированный элемент с инструментом для измерения глубины протектора покрышек. Этот мультифункциональный скребок теперь хранится в слоте внутри дверцы багажника.

Новый электромобиль Elroq длиной 4,5 м получил несколько вариантов: мощностью 170, 204 и 286 л.с. с запасом хода до 560 км. Есть также модификации на 370 и 400 км.

Автомобиль предложит очень практичный вместительный интерьер. Сообщалось ранее, что в салоне Skoda Elroq 2025 модельного года появится специальная отделка.

Речь идет о материалах Recytitan и Technofil. Это отделка из переработанных бутылок из-под воды, старых рыболовных сетей и ношеной одежды. Полное соответствие экологичной направленности новой модели Skoda. Цена Skoda Elroq – от 33 000 евро.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про другую новинку в сегменте кроссоверов на базе модели VW.