Недорогого соперника Toyota RAV4 от Mitsubishi сделали лучше. Фото

Кроссовер Mitsubishi Outlander, который составляет конкуренцию Toyota RAV4 и другим недорогим автомобилям сегмента, показали официально на фото после ряда улучшений. Машина привлекает внимание.

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Детали стали известны Carscoops. Гибрид Mitsubishi Outlander PHEV Night Seeker – особый вариант модели, который вдохновлен видеоигрой Metal Gear Solid. Автомобиль получил измененный обвес, особый окрас кузова и новые колеса на внедорожных покрышках.

Это концепт, который подготовили для Автошоу в Токио. Но к выходу на рынок готовят гражданский вариант гибридного кроссовера Mitsubishi Outlander PHEV.

Официальная презентация модели уже состоялась. Обошлось без кардинальных перемен – обновили мелкий декор и добавили другие колесные диски. В салоне Mitsubishi Outlander появилась аудиосистема Yamaha. Но основные изменения сосредоточили в технической части.

Обновленный гибрид Mitsubishi Outlander PHEV получил мощность 302 л.с. Увеличенный запас хода на электротяге приближается к 86 км. Ожидаемая начальная цена Mitsubishi Outlander 2025 – до 30 000 долларов.

OBOZ.UA уже рассказывал про экономичную модель Toyota, которая готова к выходу на рынок.