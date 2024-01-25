Самый дешевый электрокар Porsche представили с удивительными характеристиками

Самый доступный электрокар Porsche 2024 года представили официально. Новый Macan EV показали на фото и сообщили все детали – кроссовер получил удивительные характеристики и технологичное оснащение.

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Porsche Macan показали в сети на официальном сайте производителя. Дизайн долгожданной электрической машины сделали современным, но в стиле других моделей немецкого бренда.

Линейка электромобилей Porsche ранее насчитывала только Taycan. Теперь в ней появилась более дешевая модель Macan EV с большим запасом хода и высокой мощностью, которую построили на новой платформе PPE.

На официальных изображениях показали дизайн Porsche Macan EV с узкими фарами, длинной полосой задних фонарей и крупными воздухозаборниками в бампере. В салоне электрического кроссовера передняя панель с несколькими крупными экранами – один из них установлен напротив переднего пассажира.

В линейке нового Porsche Macan EV будет несколько модификаций. Оба варианта получили полный привод. Версия Macan 4 предлагает 408 л.с., а топовый вариант Turbo – 639 сил. Батарея емкостью 100 кВтч обеспечивает запас хода 591-613 км в зависимости от модификации.

Мощность зарядки обещают до 270 кВт. Благодаря этому восполнить запас хода с 10 до 80% удастся за 21 минуту. А четырех минут зарядки хватит, чтобы проехать 100 км.

Возможно, позже бензиновые варианты у модели тоже появятся. Но их, скорее всего, не будут продавать в Европе. Цена Porsche Macan EV – от 84 100 евро.

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