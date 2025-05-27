Новые недорогие кроссоверы Peugeot сравнили между собой. Фото

Новые недорогие кроссоверы Peugeot 3008 и 5008 уже рассекречены в подробностях с эффектным дизайном. Одна модель является стильной молодежной машиной, другая – практичный автомобиль для семьи. Их сравнили между собой.

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Новые кроссоверы Peugeot показали на канале Autogefühl. Длина кузова Peugeot 3008 составляет 4540 мм (колесная база – 2739 мм), ширина – 1890 мм, а высота равна 1640 мм.

А модель Peugeot 5008 является 7-местным вариантом. Разница – в габаритах. Колесная база увеличенного размера (2901 мм) и длина кузова (4791 мм) вместе с удлиненной задней дверью предлагает практичный вместительный салон с тремя рядами кресел для большой семьи.

Дизайн модели Peugeot 3008 3 поколения полностью преобразился. Автомобиль выполнен в актуальной стилистике компании и совсем не похож на кроссовер предыдущего поколения. Машина превратилась в стильный купе-кроссовер с обтекаемым приземистым силуэтом. В свою очередь, новый 5008 сохранил более традиционный силуэт, чтобы предложить максимально вместительный интерьер.

Покупатели могут купить Peugeot 3008 и 5008 в разных гибридных исполнениях мощностью 136 и 195 л.с. Также есть электромобили в модификациях Electric (210 л.с., 500 км запас хода), Dual Motor (320 л.с., 500 км) и Long Range (230 л.с., 660 км).

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