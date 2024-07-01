Новые бюджетные модели Renault станут очень популярными. Фото

Renault готовит сразу несколько новых моделей в бюджетном сегменте. Все они станут очень популярными, ведь производитель целится в самые востребованные сегменты, на которые покупатели сегодня обращают больше внимания.

Видео дня

За самые дешевые модели концерна отвечает дочерний бренд Dacia – через несколько лет в линейке появятся новые машины. О них сообщает L'argus.

Новый бюджетный кроссовер Dacia Bigster станет недорогим практичным автомобилем. Модель окажется крупнее Duster 3 поколения. Новинка сумеет разместить в салоне семь человек. Ранее появлялась информация, что модель Dacia Bigster будет стоить около 22 000 евро за базовый вариант. Отличное предложение, учитывая практичность и размеры новинки. Тем не менее, это будет самая дорогая модель Dacia в истории.

Возможно, появится и более спортивный стильный вариант модели – Bigster Coupe. В этом случае кроссовер получит низкий динамичный силуэт и лишится третьего ряда кресел. Хотя более конкретной информации об этой машине пока нет.

Со временем дебютирует новое поколение бестселлера Logan. А новая Dacia C-Neo – модель другого формата для С-класса. Это будет седан или большой хэтчбек размером с Skoda Octavia.

Еще – новый Dacia Sandero. Компанию ему составит маленький городской кроссовер и электрокар.

OBOZ.UA ранее показывал новый недорогой кроссовер Skoda.