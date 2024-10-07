Новую недорогую модель Renault показали на фото в сети

Новая модель Renault Twingo E-Tech выйдет на рынок как продукт бренда Ampere. Дочерняя компания подготовит несколько новинок для бюджетного сегмента. Недорогой автомобиль показали на новых фото в сети.

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Как напоминает OBOZ.UA, новый Renault Twingo 4 поколения своим дизайном отсылает к оригинальной модели 90-х годов, которая оказалась очень успешной экономичной машиной. Преемник станет дешевым электромобилем.

Это пока концепт, но основные решения должны добраться до серийного производства к 2026 году почти без изменений. Это касается силуэта, круглой светотехники и скрытых ручек задних дверей. А колеса наверняка станут меньше.

Точных характеристик пока не называли, но ранее обещали лучшую в своем классе эффективность на уровне 10 кВтч/100 км. Таким образом, с помощью простого расчета можно предположить, что новый Twingo получит компактную дешевую батарею для обеспечения достойного запаса хода. Например, блока емкостью 30 кВтч машине хватит на 300 км пробега.

Основными соперниками для электрокара Renault Twingo E-Tech станут Citroen e-C3, Fiat Panda и новые модели Volkswagen.

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