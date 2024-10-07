Дешевая модель Kia получила удивительный мотор. Фото

Дешевую модель Kia Pride показали официально на фото. Этот бюджетный автомобиль сумел удивить мотором, который приводит машину в движение. Но есть несколько нюансов.

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Об автомобиле рассказали на сайте компании. Во-первых, новый Kia Pride EV Concept – это на самом деле модель 90х годов. Выглядит хэтчбек соответственно – невозможно предположить, что это современная машина.

Во-вторых, это единоразовый проект, в продажу автомобиль не отправится. Дело в том, что в движение этот Kia Pride EV приводит электрическая силовая установка на 109 л.с. Запас хода равен 193 км.

Но компания готовит реальное наступление на сегмент доступных электрокаров. Корейский автопроизводитель в течение ближайших лет планирует разработку бюджетного электрокара размером с городской хэтчбек Kia Picanto. Его должны сделать очень дешевым.

Ориентировочная цена Kia с электромотором, которая займет место базовой модели в линейке EV, – около 20 000 евро. То есть компания нацелена на соперничество с грядущими новинками Citroen, Renault и VW.

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