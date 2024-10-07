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Дешевая модель Kia получила удивительный мотор. Фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
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Kia Pride EV Concept

Дешевую модель Kia Pride показали официально на фото. Этот бюджетный автомобиль сумел удивить мотором, который приводит машину в движение. Но есть несколько нюансов.

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Об автомобиле рассказали на сайте компании. Во-первых, новый Kia Pride EV Concept – это на самом деле модель 90х годов. Выглядит хэтчбек соответственно – невозможно предположить, что это современная машина.

Во-вторых, это единоразовый проект, в продажу автомобиль не отправится. Дело в том, что в движение этот Kia Pride EV приводит электрическая силовая установка на 109 л.с. Запас хода равен 193 км.

Kia Pride EV Concept

Но компания готовит реальное наступление на сегмент доступных электрокаров. Корейский автопроизводитель в течение ближайших лет планирует разработку бюджетного электрокара размером с городской хэтчбек Kia Picanto. Его должны сделать очень дешевым.

Ориентировочная цена Kia с электромотором, которая займет место базовой модели в линейке EV, – около 20 000 евро. То есть компания нацелена на соперничество с грядущими новинками Citroen, Renault и VW.

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