Новую недорогую модель Honda показали в Украине на фото

Большой седан Honda Accord – известный соперник не менее знаменитой модели Toyota Camry. Недорогой автомобиль показали на фото в Украине. Это новое поколение Accord.

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Официально модель Honda Accord не продают в Украине уже много лет – крупные седаны не премиальных брендов на нашем рынке почти полностью утратили популярность. Но одну из таких машин кто-то привез в страну. Об этом сообщает Фокус.

Недавно седан Honda Accord показали для 2025 модельного года – японский автомобиль претерпел аккуратную модернизацию. Обновление небольшое – модель получила пересмотренные комплектации и оснащение. Базовая цена Honda Accord составляет 29 390 долларов.

Ранее специалисты Car and Driver решили провести состязание между недорогими седанами массового сегмента. Премиальные дорогие машины участие не принимали. Выбирали между Toyota Camry, Subaru Legacy, Honda Accord и Hyundai Sonata.

В ходе тщательных тестирований и сравнений лицом к лицу определили победителя – Honda Accord. Авторам понравились плавность хода и низкий расход топлива. Из минусов отметили ограниченный список оснащения и дешевые отделочные материалы.

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