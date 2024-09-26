Долгожданный недорогой внедорожник Kia готов к премьере. Фото

Долгожданный внедорожник Kia Tasman 2025 модельного года – недорогая модель для самых практичных покупателей. Автомобиль уже готов к премьере. Его показали официально, но полностью не рассекретили.

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Производитель увеличивает ажиотаж вокруг машины. Новый пикап Kia Tasman 2025 показали на канале производителя. Ожидается, что полноценная премьера состоится в октябре 2024 года – совсем скоро.

Новый Kia Tasman еще держат в секрете, поэтому дизайн не показали полностью. Но на канале производителя пикап продемонстрировали в пестром камуфляже.

Машину в ходе тестирования замечали в компании Ford Ranger и Toyota Hilux. Таким образом корейский производитель определил для себя ключевых соперников в сегменте.

В производство в Корее новинка отправится в 2025 году. В продажу поступит 200-сильный дизельный пикап с четырехцилиндровым двигателем. Возможно, в дальнейшем появится мощный V6. Для машины предложат трансмиссию с разными режимами езды, а полный привод можно будет заблокировать принудительно.

Компания готовит также полностью электрический пикап большего размера на другой платформе. Более дорогая машина появится к 2027 году, ее будут производить в США.

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