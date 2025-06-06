Новую модель Ford для тяжелых условий показали в деталях на фото

Практичный недорогой внедорожник Ford Ranger для хозяйственных покупателей получил новую модификацию. Особую модель подготовили для самых тяжелых условий. Автомобиль показали на новых официальных фото в деталях.

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Как напоминает OBOZ.UA, новый Ford Ranger Super Duty дебютировал для 2026 модельного года. Это более мощный вариант пикапа Ford с особым стилем. Фактически, это ультимативная версия модели Ranger с акцентом на внедорожные способности.

Автомобиль получил специальные покрышки для бездорожья диаметром 33 дюйма и увеличенный дорожный просвет. В целом у внедорожника более агрессивный вид с темными декоративными и защитными элементами. Также автомобилю расширили арки, чтобы вместить увеличенные колеса.

Среди других доработок – усиленная подвеска, укрепленная рама и защита днища. Новый Ford Ranger Super Duty 2026 модельного года получил мощную силовую установку – его оснастили 3-литровым турбированным дизельным двигателем V6 с отдачей более 250 л.с.

Покупателям предложат разные варианты: с короткой кабиной и длинным грузовым отсеком и с полноценной кабиной с двумя рядами кресел.

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