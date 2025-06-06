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Новую модель Ford для тяжелых условий показали в деталях на фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,2 т.
Ford Ranger Super Duty

Практичный недорогой внедорожник Ford Ranger для хозяйственных покупателей получил новую модификацию. Особую модель подготовили для самых тяжелых условий. Автомобиль показали на новых официальных фото в деталях.

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Как напоминает OBOZ.UA, новый Ford Ranger Super Duty дебютировал для 2026 модельного года. Это более мощный вариант пикапа Ford с особым стилем. Фактически, это ультимативная версия модели Ranger с акцентом на внедорожные способности.

Автомобиль получил специальные покрышки для бездорожья диаметром 33 дюйма и увеличенный дорожный просвет. В целом у внедорожника более агрессивный вид с темными декоративными и защитными элементами. Также автомобилю расширили арки, чтобы вместить увеличенные колеса.

Ford Ranger Super Duty

Среди других доработок – усиленная подвеска, укрепленная рама и защита днища. Новый Ford Ranger Super Duty 2026 модельного года получил мощную силовую установку – его оснастили 3-литровым турбированным дизельным двигателем V6 с отдачей более 250 л.с.

Ford Ranger Super Duty

Покупателям предложат разные варианты: с короткой кабиной и длинным грузовым отсеком и с полноценной кабиной с двумя рядами кресел.

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