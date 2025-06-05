Новая Mazda CX-5 уже близко: каким будет недорогой кроссовер из Японии

Премьера недорогого кроссовера Mazda CX-5 следующего поколения уже близко. Популярная модель из Японии вот-вот получит преемника и превратится в совсем другой автомобиль. Уже известно, каким будет этот автомобиль.

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Кроссовер опять составит конкуренцию Toyota RAV4 и другим представителям популярного сегмента. В LUXYCAR показали машину в попытке угадать дизайн серийного варианта. Это предложение основано на актуальном кроссовере, однако новинка будет выглядеть по-другому – ожидаются более эффектные стилистические решения.

Новую модель Mazda CX-5 2026 модельного года ранее показывали на фото в ходе дорожных испытаний. На кузове была маскировочная пленка, из-за которой невозможно рассмотреть дизайн в подробностях.

Премьера – летом 2025 года. Автомобиль, скорее всего, станет немного крупнее. В то же время ожидается еще более стильный дизайн и качественные отделочные материалы в салоне Mazda CX-5.

Двигатель останется бензиновым объемом 2,5 л. Однако на базе этого мотора также появится гибридная модификация. Как и прежде, в качестве опции предложат полноприводную трансмиссию.

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