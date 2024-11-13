Новую дешевую модель Kia превратили в практичный автомобиль. Фото

Долгожданный внедорожник Kia Tasman отправится в продажу в 2025 году как дешевая модель в своем сегменте. Автомобиль полностью рассекретили со всеми подробностями, а теперь корейский пикап сделали практичнее.

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Свой взгляд на будущее развитие линейки Kia Tasman показал Theottle. На его рендерах пикап Kia превратился в рамный SUV с полностью закрытый кузов. Для многих покупателей это намного более практичное исполнение, однако на данный момент известно, что производитель не планирует выпусткать на рынок такой вариант.

Пикап Kia Tasman 2025 будет выступать на рынке против Ford Ranger и Toyota Hilux, в этом ему помогут мощные моторы и необычный дизайн.

Компания ранее уже почти полностью рассекретила внешность пикапа до премьеры. Дизайн привлекает внимание и отлично вписывается в геометричную стилистику кузова. На выбор предложат вариант с четырьмя дверьми или с длинной грузовой платформой, но с короткой двухдверной кабиной.

Двигатели Kia Tasman 2025 представлены мощным бензиновым 2,5-литровым мотором на 281 л.с. и 2,2-литровым дизелем мощностью 210 сил. Для машины предложат трансмиссию с разными режимами езды, а полный привод можно заблокировать принудительно. Цена Kia Tasman ожидается до 30 000 долларов.

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