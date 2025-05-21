Новую дешевую модель Fiat 2025 года показали в подробностях. Фото

Новый бюджетник Fiat Grande Panda 2025 модельного года уже отправился в продажу и сразу привлек к себе много внимания. Дешевая модель получила множество интересных деталей, которые показали на фото.

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OBOZ.UA напоминает, что в основе модели Fiat Grande Panda использовали наработки Peugeot, Opel и других компаний Stellantis. Но дизайн уникальный. Его можно рассмотреть на официальных фото.

Интересно, что дизайн выполнили не в духе концепта 2019 года Fiat Centoventi. Хотя в компании подтверждали, что машина с такой внешностью отправится в производство. Возможно, производитель подготовит премьеру еще одной модели в линейке.

А непосредственно новый Fiat Grande Panda выполнен в брутальном квадратном дизайне, который отсылает к первой версии знаменитой модели. Стильно и свежо. Новый Fiat будут продавать параллельно с актуальной Panda, которая продержится на конвейере как минимум до 2030 года.

Покупатели смогут приобрести электрическую Fiat Grande Panda (113 л.с., 44 кВтч и 320 км запаса хода) по цене от 25 000 евро. Базовый вариант с ДВС оценили в 16 950 евро в Италии.

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