Новую дешевую модель Dacia показали в самом практичном виде

Дешевая Dacia Hipster своей премьерой намекнула на новую модель, которая станет настоящим хитом на рынке. Теперь эту бюджетную машину показали в самом практичном виде в сети.

Компактная модель близка к серийному варианту. Новая Dacia Hipster Concept довольно дословно демонстрирует направление будущего электрокара. На канале TALKWHEELS продемонстрировали развитие необычного стиля с более практичным 5-дверным кузовом.

Геометричный стиль смотрится свежо и игриво. А компактный 3-метровый кузов предлагает места для четырех человек и небольшой багажник.

Китайское завоевание европейского авторынка продолжается. Пускай это происходит очень медленно, его не может отрицать даже Dacia, которая продает самые популярные бюджетные автомобили в Европе.

Dacia известна своим крепким присутствием в сегменте бюджетных автомобилей. Но, в отличие от производителей из КНР, у румынского бренда есть репутация, качество и стильный дизайн. Новый электромобиль Dacia Hipster наверняка укрепит позиции производителя. Цена может составить менее 20 000 евро.

