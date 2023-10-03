Новую бюджетную модель Suzuki с мотором Toyota показали на первых фото

Новое поколение бюджетной модели Suzuki Swift готовят к скорой премьере уже в этом месяце. Компания в последнее время тесно сотрудничает с Toyota, поэтому новинка получит экономичный двигатель.

Фото Suzuki Swift 2024 модельного года публикует Drive. Дизайн нового Swift оказался эволюционным, без откровений. Эта модель всегда остается узнаваемой. На кузове появятся более сложные линии, но внешность не претерпит кардинальных изменений.

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В линейке появится силовая установка Toyota. Речь о гибриде на базе 1,2-литрового бензинового мотора. Более мощный Suzuki Swift Sport получит гибрид с 129-сильным двигателем объемом 1,4 л.

Также покупателям предложат базовые бензиновые варианты объемом 1 л (112 л.с.) и 1,2 л (91 л.с.). Премьера Suzuki Swift 4 поколения (в спецификации для глобального рынка) ожидается до конца 2023 года.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о самой дешевой модели Mazda, которую производитель рассекретил официально.