Новейший недорогой внедорожник Kia показали в сети с ярким дизайном

Огромный рамный внедорожник Kia Mohave производят уже 16 лет. За это время модель, которую можно назвать недорогой по меркам сегмента, претерпела несколько модернизаций. Теперь в сети показали новейший вариант автомобиля с ярким дизайном.

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Детали показали на канале Digimods DESIGN. Там пофантазировали о Kia Mohave 2025 модельного года. Внешне модель выполнили в соответствии с актуальным корпоративным стилем компании – определенно внедорожник теперь выглядит как никогда современно.

Однако ничего похожего в серийное производство компания не отправит. Kia Mohave уже сняли с производства – в последнее время спрос сильно снизился. Автомобиль, который также известен как Kia Borrego, продавался на домашнем корейском рынке.

Конвейер модернизируют для производства другой модели на рамной платформе – Kia Tasman. Возможно, новинка окажется даже дешевле 37 000 долларов, которые просили за Mohave.

Премьера рамного пикапа Kia ожидается до конца 2024 года. Сперва в продажу поступит дизельный пикап. Для машины предложат трансмиссию с разными режимами езды, а полный привод можно будет заблокировать принудительно.

OBOZ.UA ранее показывал нового недорогого соперника для Kia из Кореи.