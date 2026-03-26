Новейший бюджетник Volkswagen показали раньше времени. Фото

Премьера долгожданной бюджетной модели Volkswagen Polo 2027 года приближается, однако новейший электромобиль показали на фото раньше времени. Внешность машины перестала быть секретом.

Фото VW ID.Polo 2027 года показывает Car Expert со ссылкой на Wilco Blok в Instagram. Очевидно, что модель Polo теперь будет совсем другой и получит совершенно нового преемника. Дизайн выполнили в стиле концепта Volkswagen ID2.all, который предвещал появление новой модели.

В свое время Polo был настоящим хитом. Новинка должна повторить судьбу предшественника. На эту модель Volkswagen возлагают большие надежды.

Новый VW ID.Polo с ценой около 25 000 евро получится небольшой, с длиной 4 м и колесной базой 2600 мм. В основе используют новую платформу MEB Entry, на которой также построят компактный кроссовер.

Силовые установки предложат 114, 133 и 208 л.с. Появится и более мощный электрокар Volkswagen ID.Polo GTI на 233 силы. Максимальный запас хода – 450 км.

OBOZ.UA ранее рассказывал про самый дешевый кроссовер BMW, который показали до премьеры.