Новая модель Renault вызовет небывалый ажиотаж: что известно о бюджетнике

Новый дешевый автомобиль Renault перевернет европейский рынок и вызовет небывалый ажиотаж. Этому поспособствуют низкая цена, современное оснащение и яркий стильный дизайн. О бюджетном автомобиле уже кое-что известно.

OBOZ.UA напоминает, что к производству готовят новый Renault Twingo по цене менее 20 000 евро. Этот электрический автомобиль станет очень популярным. Об этом можно судить по ажиотажу на более дорогой Renault 5, который будет стоить минимум 25 000 евро. Хотя первой на рынок вышла модификация за 33 500 евро и собрала множество заказов.

Volkswagen и Renault рассматривали партнерство для совместной разработки дешевых автомобилей, в том числе Twingo 4 поколения. Однако переговоры официально завершились. В Renault уже подтвердили прекращение переговоров и назвали это упущенной возможностью. Однако отметили, что открыты для сотрудничества с другими автопроизводителями.

В качестве партнера нашли китайского производителя. Во Франции завершат дизайн и концепцию, а в Китае займутся технической разработкой. При этом непосредственно производство ожидается на европейской территории.

Ранее стало известно, что VW рассматривает разработку своими силами новой бюджетной модели на электротяге, которая может появиться около 2027 года.

Напомним, OBOZ.UA уже рассказывал про новую недорогую модель BMW.