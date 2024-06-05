Это не кроссовер: самую дешевую модель BMW полностью рассекретили. Фото

Кроссоверы сейчас на пике популярности. В том числе это касается BMW. За нескончаемым потоком "городских внедорожников" многие забыли про самую дешевую модель баварского бренда – BMW 1 series. Производитель напомнил об этой машине после модернизации.

Все детали сообщили на официальном сайте компании. Новая BMW 1 series 2025 модельного года получила более аккуратный стиль, похожий на новую BMW 3 series, которую тоже недавно показали после рестайлинга.

Спереди изменилась форма фар и оформление фальшрадиаторной решетки, заменили бампер. Задний бампер также новый, вдобавок дизайнеры переработали форму и графику фонарей.

Многое изменилось в салоне BMW 1 series. Изменили дизайн и отделочные материалы, установили модернизированную мультимедийную систему и два крупных монитора на передней панели. Все как у старших моделей компании.

Двигатели BMW 1 series 2025 модельного года:

бензиновый 1,5 л (170 л.с.);

бензиновый 2 л (300 л.с.);

дизельный 2 л (150 л.с.);

дизельный 2 л (163 л.с.).

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