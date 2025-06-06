Новая дешевая Toyota станет хитом: чего ждать от внедорожника

Все ждут новый дешевый внедорожник Toyota Land Cruiser FJ 2026 года. Премьера автомобиля постепенно приближается, и нет никаких сомнений в том, что эта модель станет настоящим хитом.

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Дизайн долгожданного автомобиля по цене Toyota RAV4 пока держат в секрете. Но серийную машину ранее показали впервые. А Motor1 сообщает другие подробности об этой практичной машине.

Новая Toyota Land Cruiser FJ будет представлена официально в первой половине 2026 модельного года. Подтвержденной информации о названии модели на пока нет, но имя Land Cruiser FJ производитель уже запатентовал. Новинку могут оснастить 2,4-литровым двигателем и гибридной силовой установкой. Электрическая модификация пока под большим вопросом.

Автомобиль станет преемником Toyota FJ Cruiser, который сняли с производства около 10 лет назад. Ориентировочная цена Toyota Land Cruiser FJ – от 25 000 долларов.

Очевидно, что Toyota хочет превратить линейку Land Cruiser в имиджевый суббренд, как это сделали в Land Rover с моделями Range Rover – все начиналось с одной машины, теперь их в линейке четыре.

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