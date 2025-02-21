Mercedes напомнил про свой самый дешевый внедорожник. Фото

Новый Мерседес Гелендваген станет самым дешевым внедорожником линейки знаменитой модели. При этом автомобиль, о котором давно ничего не слышно, окажется компактным вариантом Mercedes G-Class. Производитель напомнил про эту машину.

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Внедорожник Mercedes G-Class показали в сети на новом официальном изображении. Компания показала пирамиду линейки, в нижней части которой есть загадочный компактный автомобиль. Детали стали известны Motor1.

Ранее производитель показал первое фото новинки – не очень информативный тизер, на котором компактный внедорожник изобразили сбоку. Новый Mercedes Little G (рабочее название) демонстрирует отчетливое сходство с полноразмерным G-Class.

Да и надпись свидетельствует о том же. Однако производитель специально написал "g" строчным регистром, чтобы подчеркнуть небольшие размеры автомобиля. Мы видим строгий геометричный силуэт, прямой капот и выряженный передний бампер, а сзади видно запасное колесо. Или наружный багажный бокс.

Новый внедорожник построят на платформе MMA. Она позволяет устанавливать и двигатели внутреннего сгорания, и электромоторы.

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