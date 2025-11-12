Nissan создал еще один недорогой внедорожник – премьера близко

Новый недорогой внедорожник Nissan Navara 2026 модельного года создали на базе Mitsubishi. Долгожданный практичный автомобиль готовят к премьере – дебют уже близко.

Автомобиль ранее показали впервые, но секреты еще остались. Как сообщает Carscoops, новый Nissan Navara 4 поколения построен на базе пикапа Mitsubishi L200, который также известен как Mitsubishi Triton. Однако отмечается, что в конструкцию внесут необходимое количество изменений для соответствия духу бренда.

В оснащении ожидается 2,4-литровый турбодизель мощностью 200 л.с. Но недавно также появлялась информация о подготовке Nissan Navara Nismo, который возглавит линейку практичного пикапа. Автомобиль получит особый дизайн, мощный двигатель и усиленную подвеску.

Внедорожник могут оснастить турбированным мотором V6 мощностью более 300 л.с. Среди основных конкурентов – Ford Ranger Raptor. Но подтвержденной информации о такой машине пока нет. Впрочем, сперва придется дождаться премьеры стандартной модели в ноябре 2025 года.

Дизайн приведут в соответствие с современными моделями Nissan. Как минимум внедорожник получит переработанную переднюю часть.

