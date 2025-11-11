Знаменитая недорогая модель Toyota превратилась в электрокар: фото Hilux 2026

В новой модификации знаменитая недорогая модель Toyota Hilux превратилась в электрокар. Пикап Hilux BEV 2026 модельного года показали на официальных фото после премьеры.

Видео дня

Новую Toyota Hilux 2026 модельного года ждали все любители практичных и надежных внедорожников. OBOZ.UA напоминает, что на самом деле это глубокая модернизация. Хотя теперь в линейке есть полностью электрическое исполнение.

Кузов сохранили от прежнего пикапа, но изменился декор и оформление передней части. Заменили фары и бамперы. Появились новые цвета и колесные диски. Как и ранее, для разных исполнений модели в зависимости от модификации доступны свои пакеты оформления и внешности. Это касается в том числе электрокара Toyota Hilux BEV.

Двигатели Toyota Hilux 2026 модельного года:

бензин 2,7 л (163 л.с.);

дизель 2,8 л (204 л.с.);

электро, батарея 59 кВтч (196 л.с., запас хода 240 км).

К 2028 году ожидается появление пикапа с водородной силовой установкой. В зависимости от региона, цена Toyota Hilux 2026 будет стартовать с отметки менее 20 000 долларов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про новый электрокар Kia.