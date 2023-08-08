Nissan представил 'заряженный' седан Skyline Nismo

Японская компания Nissan подготовила для любителей активного драйва спортивную версию седана Skyline. Новинка будет доступна в двух вариантах исполнения – Skyline Nismo и Nismo Limited.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. По словам создателей, новинка станет более динамичной, чем обычный седан, но при этом не менее комфортной. За доводку Skyline Nismo будет отвечать спортивное подразделение компании.

Главное отличие новинки скрывается под капотом – модернизированный 3-литровый мотор V6 с двумя турбинами развивает мощность 309 кВт (420 л.с.), а крутящий момент достигает 550 Нм. Водитель может выбирать между тремя режимами работы силового агрегата – Standard, Sport и Sport+.

Внешне новинка отличается эксклюзивным цветом, аэродинамическим обвесом с красным декором, новыми 19-дюймовыми легкосплавными дисками Enkei с низкопрофильной резиной и фирменными эмблемами Nismo. Автомобиль получил новые бамперы, иную решетку радиатора для лучшего охлаждения и противотуманные фары. С учетом возросшей скорости специалисты Nismo доработали тормозную систему, установили новые стабилизаторы и перенастроили подвеску.

В салоне появились "ковши" Recaro, спортивный руль, тахометр к красным циферблатом, а для отделки интерьера используется кожа и замша.

Всего планируется изготовить 1000 экземпляров Skyline Nismo, а также 100 седанов в исполнении Skyline Nismo Limited. Последняя отличается иными колесными дисками серого цвета, именной табличкой на двигателе с автографом моториста, плакеткой с указанием индивидуального номера и особыми логотипами. Новый Skyline Nismo оценили в 7880400 иен ($54692), а за Nismo Limited придется заплатить не менее 9479000 иен ($66111).

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