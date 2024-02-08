Недорогую новинку Kia для большой семьи показали на свежих фото

Новый Kia Carnival 2024 года – недорогой автомобиль для большой семьи. Эта модель с практичным салоном, которая нравится покупателям во всем мире, претерпела модернизацию. Корейская компания подготовила новый вариант для выставки Chicago Auto Show и показала машину на свежих фото.

Об этом сообщает Motor1. Кардинальных перемен с точки зрения смены форм-фактора не произошло. Это по-прежнему крупный, длинный и широкий минивэн с прямыми линиями. Но обновление принесло сильные изменения в деталях.

Оформление передней и задней частей кузова полностью переработали. Заменили бамперы, установили новые фары и фонари, которые сзади соединили тонкой горизонтальной светодиодной полосой.

Теперь новый Carnival 2024 модельного года стал похож на современные кроссоверы Kia. Также производитель подготовил новые колесные диски и пересмотрел палитру цветов кузова.

Салон Kia Carnival 2024 получил новое оснащение. Вместо рычага КПП – поворотная шайба для выбора режимов езды, стало меньше физических кнопок, а блок климатической системы получил сенсорное управление. Отмечается улучшенная шумоизоляция.

Двигатели Kia Carnival:

бензин 2 л (230 л.с.);

бензин 3,5 л (287 л.с.);

дизель 2,2 л (200 л.с.);

гибрид (242 л.с.).

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