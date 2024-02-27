Недорогую модель Renault нового поколения показали на свежих фото

Недорогой электрокар Renault 5 E-Tech electric представляет собой бюджетный автомобиль нового поколения. Автомобиль полностью соответствует направлению тотальной электрификации. Модель показали на свежих фото со всеми деталями.

OBOZ.UA напоминает, что долгожданная новинка дебютировала в рамках Автошоу в Женеве. Дизайн модели Renault 5 E-Tech electric в ретро-стиле продолжает стилистику концепта 2021 года, который намекал на серийный автомобиль.

Новый электрокар Renault 5 E-Tech electric сделали похожим на бюджетный хэтчбек Renault R5, который производили в период с 1972 по 1996 год. Компактный кузов получил прямые геометричные черты и крупные элементы простых форм.

Новая бюджетная модель Renault получит несколько силовых установок мощностью 95, 122 и 150 сил. Самый мощный вариант приблизится к 270 л.с. и может получить полный привод, такой электрокар появится позже.

Ориентировочный запас хода – 400 км от батарейного блока емкостью 52 кВтч. Позже предложат удешевленный вариант с 40 кВтч и запасом на 300 км. Цена Renault 5 E-Tech electric – около 25 000 евро.

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