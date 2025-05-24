Недорогую модель Honda на базе Civic показали в неожиданном виде. Фото

Новую Honda Prelude 2026 модельного года на базе Civic уже рассекретили официально. Долгожданную машину, которая по меркам сегмента окажется недорогой, готовят к выходу на рынок. Тем временем автомобиль показали в неожиданном виде.

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Новая модель Honda Prelude 6 поколения будет соперничать с Nissan и Toyota. Эти японские производители в последнее время стараются сосредоточиться на недорогих спорткарах. Новую машину показали на канале LUXYCAR.

Это смелое упражнение в дизайне, которое не имеет отношения к Honda. Однако проект выглядит эффектно и привлекает внимание. Но серийный автомобиль получил другую внешность.

Ожидается, что купе Honda получит экономичную силовую установку от гибридных моделей Accord и Civic. Мощность этих автомобилей – 200 л.с., однако для Prelude отдачу могут увеличить.

Интересно, что на базе привычного в гибридных системах вариатора производитель разработал имитацию МКПП. Механизм работы организован с помощью электромотора, который поможет создать иллюзию переключения передач для ярких ощущений во время вождения.

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