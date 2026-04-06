Два самых дешевых автомобиля: Mazda займется разработкой новых машин

Mazda готова отреагировать на растущий спрос в сегментах самых дешевых автомобилей. Производитель займется разработкой двух новых машин, которые придут на смену известным моделям.

Как стало известно Motor1, в компании видят необходимость создать преемников моделей Mazda 2 и CX-3. Однако в продажу новые автомобили отправятся не ранее 2027 года. Более подробную информацию о машинах стараются держать в секрете

Производство кроссовера Mazda CX-3 уже остановили. Компания регулярно проводила модернизации, однако с 2014 года автомобиль все же устарел.

Ранее медиа сообщали, что на смену CX-3 придет новый кроссовер Mazda CX-20. Возможно, эта компактная модель получит гибридную силовую установку. Разумеется, автомобиль будет намного современнее и получит актуальный корпоративный дизайн.

Также хэтчбек Mazda 2 получит более современного сменщика. Пока неизвестно, какое название получит компактный автомобиль. Но, как ожидается, дизайн будет похож на недавний концепт Mazda Vision X-Compact.

