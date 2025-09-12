Недорогой кроссовер Toyota RAV4 превратится в электромобиль: что известно

Новый недорогой кроссовер Toyota RAV4 2026 модельного года уже полностью рассекретили. Но производитель не ограничится одной машиной и превратит эту модель в электромобиль.

Как стало известно Motor1, эту машину превратят в другой автомобиль. Новую Toyota RAV4 EV (предварительное название) будут производить в США. При этом пока не уточняется, будет ли это просто электрическая модификация, или кроссовер получит другое имя и уникальный дизайн.

Сообщается, что интерьер будет трехрядным. Как и у нового внедорожника Toyota Land Cruiser EV (нам известен как Prado), который будут производить на том же заводе в штате Кентукки.

Ранее стало известно, что модель Toyota RAV4 6 поколения получит еще один вариант. В 2026 году на рынок отправится кроссовер Suzuki Across, который будет основан на мощном гибридном исполнении RAV4. Возможно, кроме логотипов Suzuki, дизайн немного изменят (это касается бамперов и светотехники).

А точной информации об электрическом кроссовере еще придется дождаться. Производитель пока ничего не рассказывал официально.

