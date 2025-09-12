Эту машину ждут все: каким будет новый недорогой кроссовер Hyundai

Недорогой кроссовер Hyundai Tucson следующего поколения ждут все. Этот автомобиль очень нравится покупателям, и производитель уже подготовил преемника. Примерно известно, какой будет модель 2026 года.

Видео дня

Автомобиль с очередным вариантом дизайна показали на канале Digimods DESIGN. Это попытка пофантазировать на тему внешности нового кроссовера Hyundai Tucson 5 поколения. Дизайн выполнили в смелом стиле с эффектными элементами.

Недавно новый Hyundai Tucson 2026 модельного года выехал на дорожные испытания. Но дизайн скрывали под кожухом. Поэтому в целом внешность машины пока является секретом.

Но очевидно, что модель Hyundai Tucson станет намного современнее, экологичнее и получит другой дизайн. В компании всегда смело экспериментируют с оформлением своих автомобилей.

Известно, что дизайн станет более геометричным и брутальным – в стиле модных современных внедорожников. В техническом плане корейский производитель сосредоточится на гибридных силовых установках. Дебютирует модель Hyundai Tucson до конца 2026 года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про новый кроссовер Ford – он получит имя знаменитой модели Focus.