Недорогой кроссовер Toyota на базе RAV4 нового поколения показали в сети

Кроссовер Toyota Venza – стильный, но недорогой автомобиль на базе модели RAV4. Кажется, что на рынке машин такого формата не бывает много. Поэтому в сети показали машину нового поколения.

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На канале Digimods DESIGN показали новую Toyota Venza с дизайном в стиле седана Toyota Camry 2024 года. Во всяком случае, на это указывает передняя часть кузова. Бампер и светотехника получились очень характерными.

Интересно, что сама Toyota не планирует разработку новой Venza. На смену этому кроссоверу уже пришла совершенно другая модель – кроссовер Toyota Crown Signia 2024 модельного года.

Новинка присоединится к премиальному сегменту. Но с привлекательной ценой это все же один из недорогих его представителей на фоне основных соперников. Автомобиль войдет в линейку машин Crown и займет место ниже моделей Lexus.

При длине кузова около 4,9 м новый кроссовер Crown Signia немного компактнее большого SUV Toyota Highlander. Гибридная силовая установка на основе 2,5-литрового бензинового мотора выдает 245 л.с. Комбинированный расход топлива – 6,5 л/100 км. Цена Toyota Crown Signia 2024 – от 44 895 долларов.

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