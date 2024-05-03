Недорогой кроссовер Renault Symbioz показали на фото: чем он лучше Рено Дастер

Новый кроссовер Renault Symbioz 2025 модельного года представили официально и уже показали в подробностях. Этот недорогой автомобиль фактически выступает в том же сегменте, что и бюджетный кроссовер Рено Дастер. Чем отличаются модели?

OBOZ.UA напоминает, что машина получила стильную внешность в актуальном корпоративном стиле бренда с резкими гранями и эффектной светотехникой. Кроссовер похож на увеличенный Captur. Наверняка машину будут позиционировать как стильный молодежный кроссовер.

В то же время, новый Renault Duster 3 поколения почти идентичен модели Dacia Duster 2024 года, которую выполнили в стиле концептуального кроссовера Bigster.

Длина кузова Symbioz составляет 4413 мм при колесной базе в 2638 мм. Значит, по размерам автомобиль крупнее бюджетного кроссовера Duster. Но известно, что новинка окажется чуть дороже, ведь с точки зрения позиционирования займет место между компактным Captur и более крупным Austral. Последний является соперником Toyota RAV4.

Гибридная силовая установка Renault Symbioz E-Tech на базе 1,6-литрового мотора выдает мощность 145 л.с. В дальнейшем ожидаются стандартные бензиновые исполнения кроссовера.

Топовый гибрид Renault Duster 3 поколения предлагает те же 145 сил. Но у модели также есть варианты на 100 и 130 л.с.

Напомним, OBOZ.UA ранее показывал новую недорогую модель Nissan для городских жителей.