Недорогой кроссовер Opel 2025 года стал намного круче: первые фото

Новый Opel Grandland 2 поколения в 2025 году отправился в продажу как современный представитель сегмента недорогих популярных кроссоверов. Теперь этот автомобиль стал намного круче с новой модификацией, которая возглавит линейку.

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Подробности стали известны Carscoops. Новый кроссовер Opel Grandland GSe 2026 модельного года показали на первых фото. Это самый мощный вариант модели со спортивными настройками подвески.

Ожидается, что, в отличие от гибридного предшественника, модель Opel Grandland GSe 2 поколения предложит полностью электрическую силовую установку мощностью намного более 300 л.с.

Новый Opel Grandland 2025 увеличился в размерах и предлагает более практичный интерьер. Длина кузова равна 4605 мм (при колесной базе в 2784 мм), ширина составляет 1905 мм, а высота – 1660 мм.

Электромобиль Opel Grandland 2025 модельного года предлагают в разных модификациях с максимальной батареей емкостью 98 кВтч и запасом хода 700 км в топовом исполнении. Также есть бензиновые исполнения с моторами объемом 1,2 и 1,6 л.

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