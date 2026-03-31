Недорогой кроссовер Honda показали в новом крутом виде. Фото

Компактная модель Honda ZR-V, которая на некоторых рынках также известна как Honda HR-V, – один из недорогих кроссоверов японской компании. Автомобиль с современным дизайном показали в более крутом виде.

Недорогую машину сделали намного круче с помощью нового пакета оснащения и аксессуаров. Про особый кроссовер Honda ZR-V 2026 года стало известно Carscoops. Автомобиль с доработками от ателье Mugen получил модернизированные бамперы, новый выхлоп и особые колесные диски.

Также можно заказать другие амортизаторы и тормозные элементы. С такими доработками автомобиль ведет себя намного лучше на дороге.

А благодаря внешним модификациям кроссовер Honda ZR-V Mugen получил по-настоящему эксцентричный дизайн. В ателье разработали серебристый и черный декор, аэродинамические элементы и необычную накладку на дверцу багажника.

Гибридная силовая установка Honda ZR-V мощностью 181 л.с. не претерпела изменений.

Напомним, ранее OBOZ.UA уже рассказывал про очень дешевый кроссовер Toyota, который понравился покупателям и вызвал ажиотаж на рынке.