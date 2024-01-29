Недорогой и опасный соперник Tesla вызвал ажиотаж на рынке. Фото

Новый недорогой кроссовер Fisker Ocean уже вышел на рынок. Это первенец перезапущенного автопроизводителя, который базируется в США и является опасным соперником Tesla. Модель вызвала ажиотаж на рынке и привлекла к себе внимание.

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Детали рассказывает Carscoops. На этот раз новинка оказалась в центре внимания не только покупателей, но и со стороны потенциальных продавцов. Многие дилеры захотели заняться реализацией автомобилей Fisker.

Компания недавно объявила о своем намерении расширить сеть продаж и за счет прямых сделок производителя с покупателями (например, через сайт), и посредством соглашений с дилерами. После этого более 100 дилеров выразили заинтересованность в сотрудничестве.

Расширение дилерской сети коснется США, Канады и Европы. Кроссовер Fisker Ocean – это первая модель, которую оценили в 38 999 долларов. Стоимость очень конкурентная.

Выглядит Ocean намного лучше потенциальных соперников от Tesla и Volkswagen. В этом заслуга основателя компании и автомобильного дизайнера Хенрика Фискера, известного своей работой над Karma и моделями Aston Martin.

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