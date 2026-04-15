Недорогой экономичный Nissan 2027 года показали на новых фото

Новый экономичный кроссовер Nissan Rogue E-Power 2027 модельного года показали на официальных фото после анонса. Недорогой автомобиль получил более современного преемника.

Очевидно, что новый Nissan X-Trail получит такой же дизайн. Но пока производитель частично рассекретил именно Nissan Rogue 2027. OBOZ.UA напоминает, что первым на рынок отправят гибридный кроссовер в наиболее экономичной конфигурации. Стандартные бензиновые варианты появятся позже.

В движение гибрид Nissan Rogue E-Power приводят электромоторы на передней и задней осях. Трехцилиндровый турбомотор работает как генератор и может направлять энергию сразу к электромоторам.

Новый Rogue 2027 года получил более дерзкий и современный дизайн с резкими линиями и деликатным декором. При этом и до смены поколения модель Nissan Rogue можно все еще назвать актуальным автомобилем.

Производитель спешит с глубокой модернизацией, даже несмотря на то, что кроссовер не теряет своей популярности. Однако основные соперники от Toyota, Subaru и Mazda уже получили более современных преемников.

