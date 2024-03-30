Недорогой бестселлер VW продали в количестве 37 миллионов: уже есть новая модель

Бестселлер Volkswagen Golf – известный на весь мир недорогой автомобиль, у которого, по официальной информации, электрическое будущее. Но до того момента у модели есть 50-летняя история и 37 миллионов проданных экземпляров.

Недавно Volkswagen Golf 8.5 после модернизации презентовали официально. В 2024 году модели исполняется 50 лет. В 1974 году модель первого поколения встала на конвейер, рассказывает Carscoops.

Преемник оригинального Жука VW Beetle оказался очень популярным автомобилем и даже подарил свое имя целому сегменту – гольф-класс. За всю историю модели тираж превысил 37 000 000 экземпляров. В среднем, в течении 50 лет существования модели более 2000 человек ежедневно покупают VW Golf по всему миру.

Новый Golf станет подходящей возможностью отметить этот громкий юбилей. Очевидно, что после мягкого рестайлинга машина изменилась незначительно. Однако новый Golf стал современнее и получил передний бампер в стиле VW Passat 9 поколения.

Полностью электрический вариант появится уже в следующем, девятом поколении модели к 2028 году. Ожидается, что дизайн будет напоминать оригинальную машину первого поколения.

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