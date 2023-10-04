Недорогой бестселлер Volkswagen: новый Golf 2024 года показали на фото
Знаменитый бестселлер Volkswagen показали на фото после модернизации. Недорогая модель Golf прошла обновление для 2024 года. Машину испытывают на дорогах для калибровки технической части и готовят к премьере.
Об этом стало известно Motor1, где и показали новый VW Golf 8 поколения после рестайлинга для 2024 модельного года.
В целом кузов останется без изменений, но отдельные элементы переработают. Так, передние фары сохранят знакомую форму, но станут тоньше. В бампере появился увеличенный воздухозаборник.
Декоративная панель с логотипом бренда между передними фарами останется на своем месте. В задних фонарях традиционно поменяют графику.
Ожидается, что в салоне также произойдут изменения. Главное – новая информационно-развлекательная система. Производитель доработал этот инструмент, теперь мультимедийный комплекс должен работать быстрее и стабильнее.
Новый VW Golf 2024 сохранит бензиновые, дизельные и гибридные силовые установки. А полностью электрический вариант появится уже в следующем, девятом поколении модели через три-четыре года.
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