Недорогой бестселлер: соперника Toyota RAV4 от Hyundai показали в новом виде

Недорогой кроссовер Hyundai Tucson является одним из бестселлеров своего сегмента. Известный соперник Toyota RAV4 готовится к смене поколений. В сети показали машину в новом виде.

Подробности показали на канале LUXYCAR. Это попытка пофантазировать на тему нового кроссовера Hyundai Tucson 5 поколения. Дизайн выполнили в смелом стиле с эффектной внешностью.

Недавно новый Hyundai Tucson 2026 модельного года выехал на дорожные испытания. Но дизайн скрывали под кожухом. Поэтому в целом внешность машины пока является секретом.

Но очевидно, что модель Hyundai Tucson станет намного современнее, экологичнее и получит другой дизайн. В компании всегда смело экспериментируют с оформлением своих автомобилей.

Известно, что дизайн станет более геометричным и брутальным – в стиле модных современных внедорожников. В техническом плане корейский производитель сосредоточится на гибридных силовых установках. Дебютирует модель Hyundai Tucson до конца 2026 года.

