Недорогой автомобиль Renault для большой семьи показали официально. Фото

Недорогой минивэн Renault Grand Kangoo отлично подойдет для большой семьи. Новую модель показали на официальных фото. Машина получила просторный салон и опциональную электрическую силовую установку.

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По информации автопроизводителя, новый Renault Grand Kangoo поступит в продажу с 2024 года. Новинку предложат с разнообразными силовыми установками – в линейке останутся и бензиновые, и дизельные модификации.

Автомобиль с практичным прицелом получился крупный. Длина Renault Grand Kangoo составляет 4910 мм (на 424 мм длиннее стандартной модели без приставки Grand) при колесной базе в 3100 мм.

Салон вместительный – на семь посадочных мест. Удлиненные боковые сдвижные двери для второго и третьего рядов кресел упрощают посадку и высадку. В то же время пассажирские места можно снять и получить огромный грузовой отсек объемом 3750 л.

Двигатели Renault Grand Kangoo 2024 модельного года:

бензин 1,3 л (130 л.с.);

дизель 1,5 л (95 л.с.);

электро (122 л.с., батарея 45 кВтч, запас хода 265 км).

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