Недорогого соперника Toyota RAV4 от Nissan показали в новом виде

Недорогой кроссовер Nissan Qashqai как соперник Toyota RAV4 недавно сделали экономичнее после небольшой модернизации. Теперь автомобиль показали в новом виде для более современной аудитории.

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Новый Nissan Qashqai 2025 года показали на канале TALKWHEELS. Интересно, что это попытка предложить альтернативную внешность модели, которая и без того недавно получила новый дизайн. При этом авторы использовали некоторые элементы кроссовера Nissan Qashqai 2 поколения.

В свою очередь, новый Nissan Qashqai e-Power 2025 года – это улучшенный вариант гибридного исполнения. Такой кроссовер теперь выдает 205 л.с., а комбинированный расход топлива составляет 4,5 л/100 км.

Гибрид Nissan Qashqai e-Power выполнили на базе кроссовера, который недавно обновили. Основные элементы, подвергшиеся замене или переработке, – это фары, центральная решетка (ставшая гораздо больше), передний и задний бамперы. Обновили графику задних фонарей. Появились другие колесные диски и расширенная цветовая гамма кузова.

В моторной гамме Nissan Qashqai кроме мощного экономичного гибрида также предложены двигатели объемом 1,3 л мощностью 140 и 160 л.с. Привод – передний или полный.

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