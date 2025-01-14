Недорогого соперника Toyota RAV4 от Mitsubishi показали в новом виде. Фото

Популярный кроссовер Mitsubishi Outlander, который соперничает с Toyota RAV4 в сегменте недорогих компактных кроссоверов, недавно рассекретили после модернизации. Теперь в сети показали автомобиль с совершенно новым дизайном.

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Официальная презентация нового Mitsubishi Outlander 2025 модельного года уже состоялась. Тем временем Digimods DESIGN показывает, каким может быть автомобиль следующего поколения. Например, для 2026 года.

Это фантазия на тему дизайна нового кроссовера, однако результат очень близок к реальности. Ведь в этом проекте использовали стилистические решения других моделей Mitsubishi.

Ожидалось, что в ходе модернизации дизайн Outlander немного изменится. Сообщалось, что обновят передний бампер и светотехнику, а задний бампер заменят вместе с фонарями. Но обошлось без кардинальных перемен – обновили мелкий декор и добавили колесные диски.

Но основные изменения сосредоточили в технической части. Обновленный гибрид Mitsubishi Outlander PHEV получил мощность 302 л.с. Увеличенный запас хода на электротяге приближается к 86 км.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, VW готовит к выходу на рынок огромный доступный кроссовер для больших семей.