Недорогого соперника Toyota Camry от Subaru показали с новым дизайном

Известный седан Subaru Legacy – недорогой соперник Toyota Camry, который, к сожалению, не выдерживает конкуренции. В сети показали эту модель с новым дизайном.

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Японская компания уже решила остановить производство Subaru Legacy. А в TALK WHEELS надеются на новый шанс, благодаря которому новая модель 8 поколения могла бы дебютировать в следующем году.

Главная причина остановки производства с 2025 года – низкие продажи Subaru Legacy. В США, на ключевом рынке для модели, продажи держатся на уровне 25 000 машин в год. Производителю этого недостаточно. Ведь ранее этот седан был намного популярнее. Но сегодня подобные автомобили теряют покупателей.

Ранее компания показала обновленную Subaru Legacy. Комплектация Limited теперь оснащена люком с электроприводом, рулевым колесом с подогревом и 11,6-дюймовым экраном информационно-развлекательной системы с GPS-навигацией, аудиосистемой премиум-класса Harman Kardon и системой мониторинга состояния водителя DriverFocus.

Как всегда, модель поставляется с полноприводной трансмиссией даже в базовом исполнении. Цена Subaru Legacy в таком исполнении составляет 24 895 долларов.

OBOZ.UA уже показывал особую модель Subaru, которую рассекретили официально.