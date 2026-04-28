Недорогого соперника Toyota Camry от Hyundai показали до премьеры

Новый Hyundai Grandeur 2027 модельного года – стильный и недорогой соперник Toyota Camry. Компания готовится вывести на рынок модернизированный седан с мощными двигателями. Его впервые показали на фото.

Об автомобиле стало известно Motor1. Компания Hyundai постоянно экспериментирует со стилистикой своих моделей и показывает новый дизайн после каждой модернизации даже внутри одного поколения. Новый Grandeur при этом получил более скромное обновление, но автомобиль смотрится очень эффектно.

Внешность до сих пор довольно строгая, но стилю добавили визуальной агрессивности с новой светотехникой и измененными бамперами.

Также для 5-метрового седана Hyundai Grandeur 7 поколения подготовили новые колесные диски и расширенную палитру окраски кузова. В салоне Hyundai Grandeur ожидаются серьезные изменения с увеличенными экранами и новыми материалами отделки.

В Корее с ценой Hyundai Grandeur около 27 000 долларов автомобиль оснащают разными двигателями с отдачей 190-300 л.с. Скорее всего, моторная гамма не претерпит изменений.

