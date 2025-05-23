Недорогого соперника Kia Sportage от Renault показали на новых фото

Новый Renault Austral 2026 модельного года будет соперничать с Toyota RAV4, Kia Sportage, Mazda CX-5 и другими популярными моделями сегмента недорогих кроссоверов. Машину показали на новых официальных фото после модернизации.

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Как напоминает OBOZ.UA, компактный кроссовер Renault Austral совсем недавно претерпел рестайлинг. Автомобиль попытается завоевать позиции в сегменте уже с модернизированной внешностью.

Рестайлинг подготовили даже несмотря на то, что Austral не так давно вышел на рынок. Автомобиль появился в 2022 году как замена дешевому Renault Kadjar. Кроссовер после рестайлинга стал похож на модели Renault Rafale и Scenic E-Tech.

Ранее машину показывали на фото во время ходовых испытаний. Это был тестовый прототип, внешность которого скрывали камуфляжем и пленками. Но внешность модели со всех сторон перестала быть секретом.

Новый Renault Austral получил измененную наружную светотехнику простой геометрической формы, другие воздухозаборники и новые бамперы. Новый Austral предлагает бензиновые и гибридные силовые установки мощностью 160 и 200 л.с.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый недорогой кроссовер Toyota.