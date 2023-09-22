Недорогие кроссоверы Skoda заполонили рынок: компания бьет рекорды продаж

Чешская компания Skoda бьет собственные рекорды продаж. Автомобили бренда еще никогда не были так популярны. Все благодаря вполне недорогим кроссоверам, которые заполонили рынок.

Об этом рассказывает Motor1. На данный момент кроссоверы Skoda составляют около половины глобальных продаж компании. Автопроизводитель успел вовремя присоединиться к перспективному сегменту с моделью Skoda Yeti еще в 2009 году.

С тех пор удовлетворенность покупателей только росла. Компания отчиталась о трех миллионах проданных кроссоверов по всему миру. Основная движущая сила этого числа – Kodiaq, который присоединился к модельной линейке в 2016 году. Его уже продали в количестве 841 900 экземпляров.

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Теперь бестселлер готовится сменить поколение. Новый Skoda Kodiaq 2 представят официально через несколько недель. Пока модель продолжают показывать в камуфляжной пленке на кузове, чтобы мы не смогли увидеть мелкие детали. Но уже заметно, что модель сильно преобразится, станет крупнее и брутальнее на вид.

Ожидаются различные силовые установки: бензиновые двигатели объемом 1,5 л (150 л.с.), 2,0 л (265 л.с.) и дизельный 2,0 л (150 и 193 л.с.). Также впервые в линейке появится гибридный Skoda Kodiaq. Такой кроссовер сможет проезжать до 100 км исключительно на электротяге.

OBOZREVATEL уже сообщал о дешевом электрическом кроссовере из Китая, который получил большой запас хода.