Недорогая Skoda Octavia стала ближе к покупателям. Фото
Новый бестселлер Skoda Octavia A8 после рестайлинга не так давно показали официально. Теперь эта недорогая модель стала еще ближе к покупателям – стартовало производство. Значит, первые владельцы скоро начнут получать свои машины.
О старте конвейера сообщили на сайте компании. Эта модель давно доросла до размеров VW Passat, а с новым дизайном обрела более строгую и стильную внешность. В ходе рестайлинга изменили оформление фар, увеличили решетку, заменили бампер.
Сзади изменений меньше – производитель модернизировал фонари и заменил бампер. Разумеется, в палитре модели появились новые цвета кузова и другие колесные диски.
В салоне Skoda Octavia 2024 установили увеличенный до 13 дюймов монитор мультимедийной системы. Все модификации теперь оснащены цифровым щитком приборов.
Моторы Skoda Octavia 2024 года:
- бензин 1,5 л (114 л.с.);
- бензин 1,5 л (150 л.с.);
- бензин 2 л (204 л.с.);
- дизель 2 л (115 л.с.);
- дизель 2 л (150 л.с.).
Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал про новый недорогой кроссовер Opel, который наконец-то представили официально.